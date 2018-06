Am Donnerstag präsentierten die Projektverantwortlichen ihr Konzept für ein modernes Handelszentrum in Weiz. Wir haben Sie gefragt, ob Sie in Weiz einkaufen werden, wenn H&M, Lidl und Co kommen.

So soll der H&M an der Ecke Birkfelder Straße/Kapruner Generator Straße ausschauen © Rial Planungsstudio

Handel, vor allem der Textilhandel, war in der Stadt Weiz in den vergangenen Jahren das große Thema, viele Weizer forderten mehr (Mode-)Geschäfte. Die Stadtgemeinde präsentierte am Donnerstag ihre Pläne für ein Handelszentrum im Bereich Europacenter/Birkfelder Straße.

In unserer Frage der Woche wollten wir von Ihnen wissen: "Kommen H&M, Lidl und Co nach Weiz, werden Sie dann auch in der Bezirksstadt einkaufen?". Das Thema hat Sie sehr interessiert, fast 2000 Leser stimmten mit.

38 Prozent sagten "Nein, ich kaufe lieber in Gleisdorf oder Graz", 23 Prozent meinten "Ja, sicher, toll, wie sich die Gemeindeverantwortlichen einsetzen". 18 Prozent sind skeptisch, ob das Projekt wirklich umgesetzt wird, wollen, falls es kommt, aber schon in Weiz einkaufen. 12 Prozent kaufen auch jetzt schon in Weiz ein, 9 Prozent machen ihre Entscheidung für oder gegen Weiz davon abhängig, "Wie letztlich das Gesamtangebot aussieht".