Das Eckhaus, in dem jetzt Bank Austria und Weizer Dirndlstube untergebracht sind, und das Ortsdurchfahrt-Baubüro daneben werden abgerissen und einem Neubau weichen. In diesen wird wohl H&M einziehe © Raimund Heigl

Er ist eines der großen Themen in der Stadt Weiz neben der neuen Ortsdurchfahrt in den vergangenen Jahren: der Handel. Die Stadtgemeinde hat sich schon vor Jahren dazu entschlossen, dem Trend anderer Städte entgegenzuwirken und kein Einkaufszentrum „auf der grünen Wiese vor der Stadt“ zu erlauben, sondern möchte die Innenstadt stärken. „Die Bemühungen der Stadtgemeinde rund um das Europacenter in der Kapruner-Generator-Straße waren sehr intensiv. Umso größer ist die Freude darüber, dass wir eine Lösung präsentieren können, die aus dem Europacenter ein modernes Handelszentrum macht“, heißt es in der Einladung zu einem Pressetermin am kommenden Donnerstag.