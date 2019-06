Facebook

Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, Stadtentwicklung und Baufirmen bei der Gleichenfeier © Sonja Berger

Man konnte zuschauen, wie die Fassade der neuen H&M-Filiale an der Ecke Birkfelder Straße/Kapruner-Generator-Straße in Weiz wächst und wächst - nun luden Projektträger Rupert Heuberger-Vögl und Vertreterinnen und Vertreter der Baufirmen und der Stadt Weiz zur Gleichenfeier. 2000 Quadratmeter Einkaufsfläche auf zwei Geschoßen entstehen dort, "und erstmals wird es auch von der Birkfelder Straße aus einen Zugang zum Lift geben, der ins Parkdeck führt, das ist ein Herzstück dieses Projektes, denn für die Autos brauchen wir einfach eine Lösung in der Stadtentwicklung", so Heuberger-Vögl.