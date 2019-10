Am Dienstagabend kam es in einem Gasthaus in Büchl zu einem Brand, der vom Eigentümer und einem Gast gelöscht werden konnte. Es dürfte sich um Brandstiftung handeln.

Die Stadtfeuerwehr Weiz war rasch zur Stelle, musste aber nicht mehr entscheidend eingreifen © FF Weiz

Dienstagnacht, 8. Oktober 2019, brach in einem Gasthaus in Büchl (Stadtgemeinde Weiz) ein Brand aus. Gegen 22.45 Uhr brach in dem Gasthaus an zwei verschiedenen Stellen, in einem Speisesaal und in einem Abstellraum, ein Brand aus. Der Brand wurde vom Eigentümer und einem Gast mit Wasser und einem Feuerlöscher gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr Weiz verständigt, die in der Folge aber nur noch Sicherungsmaßnahmen durchführen musste. Verletzt wurde niemand. Es dürfte ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.