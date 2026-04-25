Sobald es wärmer wird, werden wieder die Fahrräder ausgepackt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Radtourismus auch in der Südost- und Oststeiermark dynamisch entwickelt. Ab Corona erfuhr er einen regelrechten Boom und liegt heute fast gleichauf mit dem Wandertourismus.

E-Bikes haben eine neue Zielgruppe erschlossen, verschiedene Spezialisierungen wie Gravel- oder Mountain-Bike sowie Genussradeln lassen es zu, dass Jung und Alt gerne aufs Rad steigen. „Genaue Zahlen, wie viele es sind, sind schwer zu filtern, weil die Gäste nicht nur zum Radfahren in die Region kommen, sondern auch für andere Aktivitäten wie Kulinarik oder Thermenbesuche“, berichtet Stefan Schindler vom Tourismusverband Oststeiermark. Dem stimmt auch Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Thermen- und Vulkanland zu.

Christian Contola, Geschäftsführer Thermen- und Vulkanland © KLZ / KK

Fest steht: Der Radtourismus bedeutet eine enorme Wertschöpfung für die Regionen. Radgäste zeigen eine überdurchschnittliche Ausgabebereitschaft. Laut einer T-MONA-Studie (Tourismus-Monitor Austria) sogar bis zu zehn Prozent mehr. „Je nach Art des Aufenthalts lässt ein Nächtigungsgast zwischen 100 bis 120 Euro pro Tag bei uns in der Region, ein Tagesgast zwischen 40 bis 70 Euro pro Tag“, weiß Contola.

Mit dem E-Bike wurde eine neue Zielgruppe erschlossen © Hartje KG

Wie viel dadurch jährlich in die Kassen gespült wird, ist schwer zu sagen. „Modellrechnungen zeigen, dass bei einem angenommenen Anteil von rund 30 Prozent der Nächtigungen von radaffinen Gästen und durchschnittlichen Tagesausgaben von etwa 110 Euro, ein jährlicher Umsatz von rund 71 Millionen Euro erzielt wird“, so Contola. Davon profitieren Beherbergungsbetriebe ebenso wie Restaurants, Ausflugsziele und regionale Produzenten.

90 Prozent der Radtouristen kommen aus dem Inland © Iris Bloder

Biken als Ganzjahressport

Immer mehr Beherberger spezialisieren sich auf den Radtourismus. „In der Oststeiermark haben wir derzeit mehr als 40 Bett und Bike-Betriebe“, erklärt Schindler. Die Hauptsaison liegt im Frühjahr bis Herbst. „Es zeichnet sich ab, dass sich das Radfahren zur Ganzjahressportart entwickelt.“

Stefan Schindler, Geschäftsführer Tourismusverband Oststeiermark © Bernhard Bergmann

Die Regionen setzen verstärkt auf den Ausbau des Rad-Angebotes und des Wegenetzes. Neben den bekannten Touren wie „Der große Jogl“ oder den „Steirischen Wexl-Trails“ hat man weitere Projekte in der Pipeline. Etwa die neue Mountain-Bike-Area in Gleisdorf (Eröffnung am 25. April), als auch die Funbase beim Holzmeisterlift auf der Sommeralm, die Ende Mai eröffnet werden soll.

In Gleisdorf gibt es eine neue Mountain-Bike-Area © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Tourentipps in der Region

Genuss-Tour: Dass Sport und Genuss keine Gegensätze sind, zeigt die Weinberg-Tour in der Südoststeiermark. Beim Radeln von Bad Radkersburg über die Weinbaugemeinden Klöch, Tieschen, St. Anna am Aigen und Straden über Deutsch Goritz und Halbenrain retour in die Kurstadt liegen zahlreiche Labestationen wie Gasthäuser und Buschenschenken auf der Strecke. Die mittelschwere Tour kann auch mit dem E-Bike gemeistert werden – für jene, die mehr schlemmen als radeln wollen.

Direkt an der Raab entlang geht es bei der Raabklamm-Familienrunde von St. Ruprecht bis nach Weiz © diemosbachers

Familien-Tour: Für Groß und Klein geeignet ist die Raabklamm-Familienrunde von St. Ruprecht an der Raab bis Weiz. Zwischen Weiz und Oberdorf radelt man im Auwald und direkt an der Raab entlang. In Weiz lohnt sich auch ein Abstecher zur Basilika am Weizberg. Die Tour verläuft ohne größere Anstiege und kann sowohl von St. Ruprecht, als auch von Weiz aus gefahren werden. Achtung: In der kleinen Raabklamm ist der Weg nicht asphaltiert, die Tour ist nicht für Rennräder geeignet.

Mountainbiken erfreut sich großer Beliebtheit © Mani Mayers

Mountain-Bike-Tour: „Der große Jogl“ ist mit rund 190 Kilometern und über 5.000 Höhenmetern eine sportliche Herausforderung der Extraklasse. Elf Gemeinden schließen sich zu einem Kurs zusammen, der kaum in einer Tagestour zu schaffen ist. Für den knackigen Einstieg empfiehlt sich der Streckenabschnitt von Vorau nach St. Jakob im Walde mit dem Augustiner-Chorherrenstift als Auftakt, dem Hochwechsel als „Highlight“ und der Rabl-Kreuz-Hütte zum Einkehren.