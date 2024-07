Was für ein lauer Sommerabend in Weiz: Am Dienstag sorgten zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler für Staunen und Lachen in der Innenstadt. Möglich machte es das internationale Straßenkunstfestival „La Strada“. Bei freiem Eintritt gab es Theater, Akrobatik, Musik und Clownerie.