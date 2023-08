Er schenkte im Weizer Kunsthaus Wein an Kinder aus, küsste einer Frau die Zehen, zog einen Zuschauer halb aus und sperrte einen anderen in einen Weinkühler: Für zahlreiche Lacher, ungläubiges Kopfschütteln und Hoffen, nicht selbst das nächste Opfer zu sein, sorgte Dienstagabend Adrian Schvarzstein alias "Pirlin" im Weizer Kunsthaus. Auch im Freien trieb der spanisch-argentinische Straßenkünstler viel Schabernack: So kletterte er in ein wildfremdes Auto – und auf der anderen Seite wieder hinaus. Die Insassen waren einigermaßen verblüfft.