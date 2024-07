Jedes Jahr aufs Neue verwandelt „La Strada“ den öffentlichen Raum von Städten in eine Bühne – am kommenden Dienstag gastiert das bekannte Straßenkunst-Festival auch in Weiz. Es findet dort schon seit 2006 statt. „Insgesamt gibt es heuer 145 Vorstellungen in den verschiedenen Regionen und in Graz“, erzählt Intendant Werner Schrempf. Das Weizer Programm sei besonders schön, meint er.