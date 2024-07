Heute (26. Juli) startet wieder das bekannte Straßen-Fest “La Strada” in der Steiermark. Bis 4. August treten 254 Künstlerinnen und Künstler aus 14 verschiedene Länder auf. „La Strada“ ist ein Festival, bei dem Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt auftreten. Tanz, Theater und Musik, aber auch Zirkus und andere künstlerische Aufführungen sind Teil von „La Strada“. Das Straßen-Fest wird im Freien veranstaltet. Bei vielen Veranstaltungen gibt es freien Eintritt. Das bedeutet, dass kein Ticket gekauft werden muss.

Viele verschiedene Orte

Diesmal treten die Künstlerinnen und Künstler an 27 Standorten in der Steiermark auf. Viele Veranstaltungen von „La Strada“ finden in Graz statt. Es wird auch wieder in anderen steirischen Städten wie Leibnitz, Gratkorn, St. Stefan ob Stainz Veranstaltungen geben.