Wer zahlt? Rund eine halbe Million Euro kostete die Sanierung der Südsteirischen Weinstraße in Straß. Im Mai vergangenen Jahres ist die Straße am Graßnitzberg zuerst bedrohlich abgesunken. Kurze Zeit später setzte sich der Hang in Bewegung, Teile der L 613 rutschten auf den darunter liegenden Weingarten des Traditionswinzers Tement ab.