So sichern Spezialisten abgerutschten Hang über Weingut Tement

Mit Video. Seit vor einigen Wochen in Straß ein Teil der Südsteirischen Weinstraße in den Weingarten von Winzer Tement abgerutscht ist, herrscht Gefahr in Verzug. Inzwischen haben die Sicherungsmaßnahmen begonnen. Ein Blick auf die Baustelle.