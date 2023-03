Der Weingarten-Erdrutsch am Graßnitzberg in der südsteirischen Gemeinde Straß in der Steiermark ist erneut Thema im Landtag. Das umstrittene Weinbauprojekt von Traditionswinzer Manfred Tement sorgte bereits 2019 für Aufregung, weil dafür ein Wald gerodet werden musste. Projektgegner warnten damals vor einem möglichen Erdrutsch.