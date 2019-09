Winzer Manfred Tement will in Spielfeld einen Wald roden, um Bio-Weinbau zu betreiben. Anrainer fürchten um das Typische der Südsteiermark.

Wo heute Wald steht, will Manfred Tement künftig Bio-Weinbau betreiben. Nachbarn laufen Sturm © KK

Wieder ist im Zusammenhang mit dem Weinbau in der Südsteiermark ein Großprojekt geplant, wieder laufen Nachbarn Sturm, weil sie eine Zerstörung des Charakters des südsteirischen Weinlandes fürchten: Winzer Manfred Tement hat vor, in Spielfeld knapp 2,7 Hektar Wald zu roden, um dort künftig Bio-Weinbau auf Terrassen zu betreiben. Nachbarn stößt dieses Vorhaben allerdings sauer auf. „Wir befürchten einen massiven Eingriff in den Natur- und Landschaftsschutz“, sagt Anrainer Wolfgang Walther. Gemeinsam mit weiteren Anrainern hat der pensionierte Arzt und Bio-Bauer eine Initiative gestartet, um Unterschriften gegen das Projekt zu sammeln. „Immerhin sind wir eine Naturpark-Gemeinde. Was hier aber entsteht, sind Wein-Monokulturen, die der alten Tradition des kleinflächigen Weinbaus nicht gerecht werden. Genau dieser ist aber die Grundlage unseres Tourismus.“