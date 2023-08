Ausnahmsweise gute Nachrichten gibt es von der seit Mitte Mai gesperrten L613 am südsteirischen Graßnitzberg in der Gemeinde Spielfeld. Wie das Büro von Verkehrslandesrat Anton Lang am Donnerstag mitteilte, konnten die erforderlichen Sanierungsarbeiten nach einem massiven Hangrutsch zwei Wochen früher als geplant abgeschlossen werden. Die bei Ausflüglern und Urlaubsgästen beliebte Südsteirische Weinstraße ist damit ab Freitagmittag wieder uneingeschränkt befahrbar.