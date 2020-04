Einen regelrechten Ansturm erlebte Robert Caska in seinem Radsport-Geschäft in Feldbach, als er nach der Zwangspause wegen Corona wieder aufsperrte.

Jede Menge Arbeit und Kunden für Robert Caska (r.) und Hans Pfeifer (l.) © Helmut Steiner

"Bei mir war es nach Ostern wie im Baumarkt", schildert Robert Caska den Kundenansturm auf sein Fahrrad-Geschäft in der Feldbacher Ungarstraße. "Es war wirklich eine extreme Kundenfrequenz", erzählt Caska. "Den ganzen Tag über haben immer wieder drei bis vier Leute draußen vor dem Eingang gewartet, dass sie drankamen. Drei bis vier Personen können derzeit zugleich ins Geschäft herein." Also ein Andrang, wie in den Baumärkten, nach den durch die Corona-Krise bedingten Schließungen mit 16. März.