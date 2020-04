Das Maibaumaufstellen fällt heuer aus. In der Südoststeiermark verbinden manche Landjugend-Ortsgruppen die Tradition mit einem Fest. So auch in Halbenrain.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heuer wird es in Halbenrain und auch in anderen südoststeirischen Gemeinden keinen Maibaum geben © LR Halbenrain

In der Südoststeiermark wird es heuer aufgrund von Covid-19 wohl keinen Maibaum geben. Denn: „Das Aufstellen eines Maibaumes an einem öffentlichen Ort ist als Veranstaltung zu qualifizieren und daher verboten“, heißt es in einer Aussendung des steirischen Gemeindebundes dazu (Mehr dazu: Was erlaubt ist, was nicht).