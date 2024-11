Gut sichtbar weht die Fahne „Frei Leben ohne Gewalt“ vom Serviceclub Zonta, der Stadtgemeinde Feldbach und der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Innova am Rathausplatz. Zwischen den bereits aufgestellten Hütten des Feldbacher Advents wurde sie bei Kerzenschein gehisst und gedenkt mit den Lichtern den betroffenen Frauen in der Südoststeiermark. 26 Femizide gab es heuer bereits in Österreich, drei davon in der Steiermark.