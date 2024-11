Gewalt geht alle an. Das ist die Botschaft, die die internationale Kampagne 16 Tage gegen Gewalt, die heute startet, ausstrahlt. Die Aktion findet jedes Jahr vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte statt - auch in der Steiermark. Denn in Österreich gab es heuer bereits 26 Femizide, drei davon in der Steiermark.