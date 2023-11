Weltweit ist jede dritte Frau körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt ausgesetzt. In Österreich ist es jede Fünfte. Um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen, organisiert UN Women jährlich die Kampagne „Orange the World“. In der Südoststeiermark beteiligen sich heuer, der Zonta Club Feldbach, die Mädchen- und Frauenservicestelle Innova sowie HLW-Schülerinnen, im Rahmen ihrer Diplomarbeit, an der Kampagne.