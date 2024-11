Am Fehringer Hauptplatz herrscht geschäftiges Treiben, der Wind bläst eisig. Vielleicht haben es die Menschen in der knapp 7200 Einwohner zählenden Gemeinde deshalb so eilig an diesem Montagmorgen – dem Tag nach der Landtagswahl, bei der die FPÖ der sonst türkisen Südoststeiermark einen blauen Anstrich verpasst hat. „Kein Kommentar“, „Interessiert mich nicht“, „Die sind selber schuld“, lauten einige der knappen Antworten auf die Frage, was man denn vom Ausgang der Wahl halte.