Am Tag nach der Landtagswahl strahlt über der Marktgemeinde Jagerberg im Südosten der Steiermark ein blauer Himmel. Man könnte meinen, das Wetter hätte sich mit den Wählerinnen und Wählern im Ort abgesprochen – denn gleich blau wie der Horizont waren ihre Kreuzerl am Wahlzettel. Mit 46,4 Prozent an Stimmen fuhr die FPÖ in Jagerberg bezirksweit ihr bestes Landtagswahl-Ergebnis ein.