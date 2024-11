Tag 1 nach der Landtagswahl - und nach dem aufregenden Wahltag mit dem FPÖ-Triumph für Mario Kunasek und Co. und den Wahlverlierern ÖVP, SPÖ und Grünen rauchen am Montag in den Parteigremien die Köpfe. Vieles ist noch unklar, auch, wer aller die Oststeiermark im Landtag vertreten wird. Den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Weiz stehen jedenfalls 11 der 48 Mandate zu. Derzeit wird noch gerechnet und gezittert.