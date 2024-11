Der Papagei im Hause Kunasek ist ziemlich vorlaut. Dabei plappert er auch nur das nach, was ihm Theo in den Stoffschnabel setzt: „Der Papa wird Landeshauptmann“, tönt es seit Samstag unentwegt in Graz-St. Peter. Sabrina Kunasek hat dem fünfjährigen Filius den bunten Spielzeugvogel als Belohnung nach einem Eishockeyturnier geschenkt. Bei der Stimmabgabe mit Ehemann Mario in der Volksschule Eisteichsiedlung erzählt sie am Sonntag schmunzelnd die Episode. Wie man sie selbst künftig ansprechen wird dürfen – mit Frau Landeshauptmann? „Mit Prinzessin“, antwortet sie schlagfertig.