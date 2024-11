Biegt der „Fünfer“ am Schönaugürtel um die Ecke, bebt in der FPÖ-Landesparteizentrale schon einmal der Holzboden. Am Wahlsonntag kurz nach 16 Uhr braucht es keine Straßenbahngarnitur, um das Alexander-Götz-Haus erzittern zu lassen. Als die erste Hochrechnung auf die Leinwand am Ende des an diesem Abend viel zu kleinen Saales projiziert wird, ist der Aufschrei ohrenbetäubend. Denn schon jetzt ist klar: Die Blauen sind die Gewinner dieser Wahl, ÖVP und SPÖ weit abgeschlagen.