Kein Stein blieb am Sonntag auf dem anderen – schon gar nicht im Bezirk Graz-Umgebung: Ein Blick auf die markantesten Details zur Landtagswahl zeigt, dass es vor allem in den Gemeinden im Grazer Umland rund ging. Im Grunde können hier alle Parteien ein Lied singen von massiven Veränderungen – im Positiven wie im Negativen. Von oben betrachtet hat ja die FPÖ auch in Graz-Umgebung massiv zugelegt, Neos und SPÖ konnten leicht dazugewinnen. Im Gegenzug setzte es deutliche Verluste für ÖVP, KPÖ und Grüne.