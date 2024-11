Noch sind nicht alle Stimmen im Bezirk Graz-Umgebung ausgezählt. Was sich allerdings bereits abzeichnet: Auch im Grazer Spreckgürtel wird die FPÖ mit deutlichen Zugewinnen am Ende dieses Landtagswahlabends Grund zum Jubeln haben. Im Land wie im Bezirk hat die ÖVP starke Verluste eingefahren, Gleiches gilt auch für die Grünen. Ein Minus weisen die Zahlen nach der Auszählung von 25 Gemeinden im Bezirk auch für die KPÖ aus. Die SPÖ hält in Graz-Umgebung mit minimalem Zugewinn ihr Ergebnis von 2019, die Neos legen etwas zu. Von den drei Kleinparteien, die nur im Wahlreis 1 angetreten sind, zu dem Graz und Graz Umgebung gehören, konnte die Liste DNA die meisten Stimmen erringen.

Graz und das Umland besonders wichtig

123.310 Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks Graz-Umgebung waren heute bei der Landtagswahl 2024 wahlberechtigt. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt kommt dem Grazer-Umland bei der Wahl eine besondere Bedeutung zu. Die beiden bevölkerungsreichsten Bezirke der Steiermark bilden zusammen den Wahlkreis 1, hier sind für die Parteien die meisten Mandate zu holen. 15 (von insgesamt 48) waren es 2019, diesmal sind es sogar 16 Mandate.

Das hat mit der Bevölkerungsentwicklung zu tun: In der Landeshauptstadt und im Speckgürtel steigen die Einwohnerzahlen, in der Obersteiermark gehen sie zurück. Dort ist diesmal ein Mandat weniger zu vergeben. Innerhalb des Wahlkreises 1 hat sich im Vergleich zur Wahl 2019 das Gewicht zugunsten von Graz-Umgebung verschoben. Die Zahl der Wahlberechtigten ist im Umland im Vergleich zur letzten Landtagswahl gestiegen, in Graz gesunken.

Drei Parteien treten bei der Landtagswahl nur in Graz und in Graz-Umgebung an

Ebenfalls spannend: Im Wahlkreis 1, und damit in Graz und in Graz-Umgebung, ritterten gleich neun Parteien um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, KPÖ sind in allen vier Wahlkreisen der Steiermark vertreten. KFG, MFG und DNA treten nur im Wahlkreis 1 an. Ob die Kleinparteien nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch im Umland punkten können, wird sich zeigen.

Bei der letzten Landtagswahl 2019 hatten die Steirer und Steirerinnen die ÖVP zur stärksten Partei im Land gemacht. Sie landete mit 36 Prozent der Stimmen auf Platz eins. Auch im Bezirk Graz-Umgebung setzte sich die ÖVP mit 35,1 Prozent an die Spitze. Die SPÖ landete im Land wie im Bezirk auf Platz zwei. Die FPÖ, die im Bezirk Graz-Umgebung 2015 den Bezirk als stimmenstärkste Partei blau eingefärbt hatte, stürzte 2019 auf Platz drei ab. Die Grünen konnten 2019 jubeln, sie hatten sich im Grazer Speckgürtel Vergleich zu 2015 fast verdoppelt. Zuwächse gab es auch für KPÖ und NEOS.

So wählten die steirischen Gemeinden im Bezirk Graz-Umgebung 2015 und 2019

Ein Blick auf die 36 Gemeinden im Bezirk Graz-Umgebung: Bis auf drei Ausnahmen präsentierte sich die politische Landkarte im Grazer Umland nach der Landtagswahl 2019 „schwarz“. In Gratkorn und Haselsdorf-Tobelbad wurde die SPÖ stimmenstärkste Partei. Gössendorf im Süden von Graz war die einzige Gemeinde mit einer FPÖ-Mehrheit - nicht nur im Bezirk, sondern im gesamten Bundesland. Ganz anders hatte das noch nach der Wahl 2015 ausgesehen. Damals hatte die ÖVP in 13 Gemeinden in Graz-Umgebung als stimmenstärkste Partei die Nase vorn, die FPÖ in zwölf, die SPÖ in elf Gemeinden.