Ein empörtes Raunen ging durch das Volkshaus in Graz, der Zentrale der steirischen KPÖ. Als bei der ersten ORF-Hochrechnung zu Landtagswahl 2024 kurz nach 16 Uhr der Balken der FPÖ einen Sprung auf satte 35 Prozent machte, entgleisten so manchem KPÖ-Anhänger die Gesichtszüge. Und als der eigene dunkelrote Balken bereits bei vier Prozent Halt machte, verfielen einige im Saal in eine kurze Schockstarre. Die bange Frage, die plötzlich im Raum stand: Fliegt die KPÖ erstmals seit 2005 wieder aus dem Landtag?