Eine blaue Welle ist über die Steiermark geschwappt. Das zeigen auch die Hochburgen und Gemeinden mit den höchsten Verlusten je Partei. Denn die FPÖ hat in keiner einzigen steirischen Gemeinde an Zuspruch verloren. Pusterwald ist die Gemeinde, in der ihr Zuwachs mit 6,5 Prozentpunkten am geringsten ist. Die Gemeinde mit dem höchsten blauen Zugewinn ist Rottenmann mit 35,4 Prozentpunkten. Damit ist die Gemeinde gleichzeitig auch jene, in der die Freiheitlichen mit 63,2 Prozent der Stimmen ihr bestes Ergebnis einfahren konnten.