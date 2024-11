Die Landtagswahl in Bildern: Freudenschreie bei FPÖ, Tränen bei ÖVP

Die FPÖ hat bei der Landtagswahl in der Steiermark am Sonntag mit großem Abstand Platz eins erobert. Eine Mehrheit für SPÖ und ÖVP geht sich nicht mehr aus. Klicken Sie sich durch den Wahltag in Bildern.