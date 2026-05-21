Nach weniger als einem Jahr Bauzeit eröffnet am 30. Mai Kärntens größte Autowaschanlage in Villach in der Bruno-Kreisky-Straße zwischen dem Obi-Markt und dem Einkaufszentrum Neukauf. Auf 8200 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden eine Indoor-Waschstraße mit 23 Saugstationen, Mattenreiniger und Druckluftpistolen. Im Außenbereich kommen noch acht Selbstbedienungswaschboxen für Pkw, Klein-Lkw und Wohnwagen und 13 Saugstationen dazu. Wer dort sein Auto wäscht, kann die Saughalle gegen einen Aufpreis von vier Euro zeitlich unbegrenzt nutzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Anlage nun in Betrieb nehmen und den Kärntnerinnen und Kärntnern einen neuen Standard in der Autopflege bieten können“, sagt Anlagenbetreiber und Geschäftsführer Herbert Oberscheider. Der Baubeginn hatte Mitte August 2025 stattgefunden, die Investitionssumme beläuft sich auf 7,8 Millionen Euro.

Herbert Oberscheider ist der Geschäftsführer von Autodusche Oberscheider © KK Alexander Bayer/ OCH Autodusche

Oberscheider setzt auf modernste Technik

Das Herzstück der neuen „Autodusche“ ist die rund 70 Meter lange Indoor-Waschstraße im modernen „Open-Kitchen“-Stil mit angeschlossener Saughalle. Unterschiedliche Waschprogramme – darunter Unterbodenwäsche, Nano-Wachs und spezielle Versiegelungen – sorgen dafür, dass Fahrzeuge innerhalb von nur fünf Minuten gründlich gereinigt werden. Für eine besonders schonende Pflege kommen weiche Textilstreifen zum Einsatz.

Umweltbewusstes Konzept

Neben modernster Waschtechnologie setzt die Anlage auch auf ein konsequent nachhaltiges Konzept. Das gesamte Abwasser wird gesammelt und in mehreren Becken sowie Filterstufen biologisch aufbereitet, sodass es wieder nahezu Ursprungsqualität erreicht. Nur rund fünf Prozent des Wasserverbrauchs müssen durch Frischwasser ergänzt werden. Auch beim Energiebedarf setzt „Oberscheider“ auf Umweltfreundlichkeit: Die gesamte Anlage wird zu 100 Prozent über eine eigene Photovoltaikanlage versorgt.

Umwidmung führte zu Protesten

Bereits 2021 hatte der Villacher Gemeinderat die Fläche im Gewerbegebiet für die Luxuswaschstraße umgewidmet. Die Umwidmung wurde von den Großparteien SPÖ, ÖVP und FPÖ beschlossen, stieß jedoch auf Proteste von Erde und Grüne. Kritisiert wurden die Bodenversiegelung und die Ausrichtung auf den motorisierten Verkehr. Nichtsdestotrotz entstand nun die dritte Waschanlage im Umkreis von nur 300 Metern.



