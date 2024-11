„Frohes Fest.“ Die in Gold glitzernde Beleuchtung in der Grazer Sporgasse versprüht weihnachtliches Flair. Am Ende der Gasse befindet sich der Karmeliterplatz. Familien schlendern am Sonntagabend freudestrahlend durch den Weihnachtsmarkt, es riecht nach Zimt, Zucker und Glühwein.