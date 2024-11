Euphorie riecht also nach Bier. Es war eine von vielen Erkenntnissen, die man am späten Sonntagabend von der FPÖ-Wahlfeier im San Pietro in Graz mitnehmen konnte. Während Weihnachtsdekoration die Wände des Lokals zierte, waren für die Freiheitlichen um kurz nach 19 Uhr bereits alle Feiertage zusammengefallen.