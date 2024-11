Im November 1904 ging die erste Ausgabe der Kleinen Zeitung vom Stapel. Auch 120 Jahre später gehört für viele treue Leserinnen und Leser der Blick in die „Kleine“ zum Aufstehen dazu. Mit rund 140 von ihnen feierte die Kleine Zeitung kürzlich ihren Geburtstag im Gasthaus Pack „Zur Lebing Au“ in Hartberg. Wie wertvoll die Leserschaft ist, machte Geschäftsführer Thomas Spann in seiner Begrüßungsrede deutlich: „Ihr seid unsere wichtigsten Gäste, weil ihr uns täglich begleitet.“