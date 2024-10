Im November 1904 wurde die Kleine Zeitung ins Leben gerufen, im Oktober 2024 feiert die zweitgrößte Tageszeitung Österreichs und klar Nummer eins in der Steiermark beim Kirchenwirt in Aigen im Ennstal ihren 120. Geburtstag. „Wir feiern mit Ihnen“, stellte Chefredakteur Hubert Patterer in seiner Begrüßung klar, „weil es die Zeitung ohne euch nicht gäbe.“