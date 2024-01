260.000 Besucherinnen und Besucher zählten die Zotters im vergangenen Jahr 2023 in ihrer Erlebniswelt in Riegersburg. „Das ist ein neuer Besucherrekord“, stellt Josef Zotter fest. Jedes Jahr gibt es sowohl im Schokoladen-Theater als auch im Essbaren Tiergarten eine Reihe an Innovationen, die wieder Tausende Schokoliebhaber nach Riegersburg locken. Kürzlich sorgten die Chocolatiers mit einem Pilzzucht-Container für Aufsehen. In wenigen Wochen wird ein „ÖKO Speck Takel“ eröffnen, in dem die hauseigene Veredelung von Bio-Fleisch erlebbar wird.