Mit Donnerstag startet in der Südoststeiermark ein neues, innovatives Projekt: Die Unternehmerin Sonja Grabner und der Winzer Christof Winkler-Hermaden aus Kapfenstein verkaufen unter dem Namen „Sein“ alkohol- und zuckerfreie Fermentgetränke. „In ‚Sein‘ stecken nur Bio-Obst- und Gemüsesorten, verfeinert mit erlesenen Kräutern, Blüten, Gewürzen und lebenden Kulturen“, so Grabner. Orientiert habe man sich bei der Konzeption der vier derzeit erhältlichen Geschmacksrichtungen – die fünfte folgt noch – an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Bewusstseins-/ Chakralehre, so Grabner und Winkler-Hermaden in einer Aussendung.