Ein kurioser Einsatz ergab sich für die Feuerwehren Mühldorf und Feldbach in der Nacht auf Mittwoch. Um 23.45 Uhr erfolgte die Alarmierung wegen eines Zimmerbrandes. Am Einsatzort – einem Tankstellenshop – fanden die Feuerwehrleute ein völlig vernebeltes Geschäftslokal vor, wie Karl Fink, Kommandant der Feuerwehr Mühldorf und Einsatzleiter, berichtet. Wie die Einsatzkräfte schnell feststellten, handelte es sich um keinen Brand. Mit Druckbelüftern belüftete die Feuerwehr das Geschäftslokal und sorgte wieder für Sicht. Bei der Durchsuchung durch die Polizei stellte sich heraus, dass sich keine Personen im Raum befanden. Es lag also auch kein Einbruch vor.