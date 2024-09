Die Unwetter, Windböen und allgemeinen Regenmassen der vergangenen Tage forderten die steirischen Feuerwehren – zwar besonders stark im Bergland der Alpensüdseite, aber auch die Einsatzkräfte in den Bereichen Feldbach und Radkersburg rückten zahlreich aus. Ein besonderer Einsatz entwickelte sich am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in Mühldorf (Gemeinde Feldbach): Ein Container mit Öl war durch die Regenmassen übergelaufen.