Am Dienstag um 11.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gniebing zu einem Verkehrsunfall alarmiert. An der Kreuzung B 68 / B 68a kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein Pkw-Lenker wollte von Gniebing kommend an der Kreuzung nach links Richtung Mühldorf abbiegen und dürfte ein entgegenkommendes Auto, das von Mühldorf kommend Richtung Saaz gefahren ist, übersehen haben, schildert Daniel Dunst von der Feuerwehr die Situation.