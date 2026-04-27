Wie der KSV 1870 berichtet, hat die Fürgast Betriebsgastronomie GmbH in Seiersberg-Pirka ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Graz beantragt. 47 Dienstnehmer sind betroffen, Aktiva von rund 7,4 Millionen Euro stehen Passiva von 11,4 Millionen Euro gegenüber. Rund 100 Gläubiger gibt es.

Gegenstand des Unternehmens ist ein Restaurant-, Hotelbetrieb mit Seminarräumlichkeiten, Kantinenbelieferung und Automatenbestückung: Das Hotel „Das Grambacher“ in Raaba-Grambach.

Baumaßnahmen nur eine von vielen Ursachen

Als Ursachen für die Insolvenz gibt die Schuldnerin unter anderem Baumaßnahmen an: Die Zahlungsschwierigkeiten würden hauptsächlich aus den Finanzierungsaufwendungen und dem Umsatzrückgang infolge von Baumaßnahmen resultieren. Unmittelbar nach der Eröffnung des Hotels 2023 seien im Umfeld verstärkt Infrastrukturprojekte durchgeführt worden – die damit einhergehenden Straßensperren hätten entsprechend zu Umsatzrückgängen geführt. Die Josef-Krainer-Straße, die von Graz-St. Peter nach Süden zum Hotel führt, war aufgrund der Bauarbeiten für die Zugunterführung beim Bahnhof Raaba gesperrt.

Laut Creditreform gab man dazu eine ganze weitere Liste an Ursachen an – die unvorhersehbare Steigung der Baukosten des Hotels, der ungeplante Anstieg der Fremdfinanzierungskosten, Schadensfälle aus Diebstahl und einem Einbruch, bei denen in Summe Schäden von 200.000,00 Euro entstanden, gesteigerte Personalkosten wegen einer Änderung des relevanten Kollektivvertrags. Gestiegene Personalkosten sowie schlechter werdende Deckungsbeiträge bei den Werkskantinen sollen dazu zu höheren laufenden Kosten geführt haben.

Die Antragstellerin beabsichtigt, den gegenständlichen Betrieb fortzuführen. „Jeder der vier Teilbereiche hat laut Schuldnerin einen positiven Deckungsbeitrag, sodass die Fortführung zu Überschüssen führt“, heißt es vom KSV 1870. „Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so Julia Liszt, Insolvenz Graz.

Sämtliche Reservierungen und bereits gebuchte Events können laut Planrechnung unverändert stattfinden.