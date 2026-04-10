80 Kilometer ist die Ostbahn zwischen Graz, Gleisdorf, Feldbach und dem ungarischen Szentgotthárd lang. Nun werden rund 390 Millionen Euro in die Erneuerung der 1873 eröffneten Bahnstrecke investiert. Der Bahnhof Messendorf wurde bereits umgebaut, bei Raaba wurde eine Unterführung errichtet. Demnächst sollen dort die letzten Arbeiten abgeschlossen werden. Zudem soll die Strecke bis zur Staatsgrenze bei Mogersdorf bis zum Jahr 2030 elektrifiziert werden. Derzeit sind da ja noch Dieselloks unterwegs. Oberleitungen werden errichtet, der Tunnel bei Laßnitzhöhe muss verbreitert werden.

Aber: Ein zweites Gleis ist an der Trasse derzeit kein Thema. Bei den ÖBB gibt es zwar Pläne für eine zweigleisige Neubaustrecke durch das oststeirische Raabtal. Baustart ist da aber nicht vor dem Jahr 2040.

Und auch ein zweigleisiger Ausbau zwischen Graz und Gleisdorf ist nicht vorgesehen. Studien gab es hier schon. Der Abschnitt ist etwa 30 Kilometer lang und führt teils durch ein dicht besiedeltes Gebiet.

In die steirische Ostbahn wird bis 2030 kräftig investiert. Ein zweigleisiger Ausbau ist auf der etwa 80 Kilometer langen Strecke aber nicht vorgesehen © Erwin Scheriau

Grüne fordern Ausbau

Nun nehmen die steirischen Grünen einen neuen Anlauf für einen zweigleisigen Ausbau zwischen Raaba und Gleisdorf. Sie brachten im Landtag eine Initiative ein. Sie fordern von Landeshauptmann Mario Kunasek und der Landesregierung, im Bund und bei den ÖBB Druck für einen Ausbau zu machen.

„Das Projekt liegt seit Jahren am Tisch. Es ist geplant, es wäre umsetzbar. Während Blau-Schwarz nahezu täglich nach der dritten Spur auf der A9 ruft, bleibt dieses zentrale Verkehrsprojekt ohne Aufmerksamkeit. Es würde auch für die Stadt Graz eine massive Verkehrsentlastung bringen. Das versteht niemand mehr“, kritisiert Grünen-Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner.

Lambert Schönleitner, Mobilitätssprecher Grünen im Landtag © Grüne/Lucija Novak

Er bekrittelt etwa, dass man für die rund 23 Kilometer lange Strecke zwischen Gleisdorf und Graz mit der Bahn rund 40 Minuten braucht - etwa gleich lang wie die rund 130 Kilometer von Graz nach Klagenfurt. „Das ist ein Irrsinn. Tausende Pendlerinnen und Pendler sind täglich auf eine funktionierende Verbindung angewiesen. Eine schnellere Strecke würde den Alltag vieler Menschen deutlich verbessern. Die Bahn wäre dann nicht nur günstiger, sondern auch schneller als das Auto – ein echter Umstiegstreiber für die gesamte Region.“

Sperren sind geplant

Übrigens: Abschnitte der Bahnstrecke werden heuer wegen der Bauarbeiten vorübergehend gesperrt - und zwar zwischen Graz und Gleisdorf (25. April bis 4. Mai und 8. bis 23. August) sowie zwischen Fehring und Jennersdorf (14. bis 17. August). Rund 33 Millionen Euro sollen heuer für die Arbeiten ausgegeben werden.