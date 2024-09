Katholischer Wallfahrtsort zählt die meisten FPÖ-Wähler der Südoststeiermark

Reportage. Das türkise Kernland Südoststeiermark wurde bei der Nationalratswahl blau eingefärbt. Die FPÖ konnte mit Kritik an Ausländer- und Corona-Politik insbesondere in Eichkögl punkten. Ein Besuch in der blauen Hochburg.