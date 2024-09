Das Hochwasser Anfang Juni hat in vielen Gemeinden im Osten Österreichs für Zerstörung und entsprechen aufwendige und teure Reparaturen gesorgt. Ein Dammbruch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sorgte dann auch für verheerende Wassermassen in der Marktgemeinde Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf), die auch hier die Infrastruktur in Mitleidenschaft zogen. Drei Stege über de Lahnbach wurden von den Wassermassen mitgerissen, was die täglichen Wege der Einwohner erheblich verlängerte.