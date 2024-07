Knapp ein Monat nach dem verheerenden Hochwasser im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld versinkt Bäuerin Petra Winkler-Heschl in einer einer Flut an eingeschriebenen Briefen und E-Mails: Die Versicherungsbürokratie scheint losgetreten und seit einigen Wochen bereitet eine ausstehende Summe der Putenzüchterin schlaflose Nächte: Denn offenbar weigert sich die Tierversicherung der Familie, die Entschädigung für jene Puten zu bezahlen, die beim Hochwasser vor wenigen Wochen verendet waren. Insgesamt waren in der näheren Umgebung 12.000 Puten ertrunken – auf einer Summer von mehr als 200.000 Euro könnten die betroffenen Bauern nun sitzen bleiben.