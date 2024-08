Die Bilder von Feuerwehrleuten, die 2023 mit der Zille Menschen in Sicherheit vor Hochwasser brachten, sind in der Südoststeiermark und darüber hinaus noch gegenwärtig. Ein Jahr später – und „wir sind wieder im Einsatz! Heute am Jahrestag des großen Hochwassers vom 4. August 2023 sind wir wieder im Katastropheneinsatz“, schreibt Volker Hanny, der Bereichsfeuerwehrkommandant im BFV Radkersburg, auf Facebook. Wie berichtet, hat ein „ein schwerer Gewittersturm Bäume entwurzelt, Straßen verlegt und Dächer abgedeckt. Wieder im Raum Gosdorf!“