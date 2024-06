Es gibt keinen Platz am Hof von Uwe Schiefer, der nicht unter Wasser gestanden ist. In Großpetersdorf zuhause, arbeitet der Winzer noch heute an den Schäden, die die Wassermassen am vorletzten Wochenende verursacht haben. Der Weinkeller in Welgersdorf stand 1,80 Meter unter Wasser, der Maschinenpark und das Wohnhaus sind nach wie vor vollkommen verschlammt. „Schlaflose Nächte haben wir in der Familie alle, weil viele fixfertige Kartons an Wein und somit ein großer Teil der Betriebseinnahmen zerstört sind“, erzählt der Weinbauer gefasst.