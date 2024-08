Es sind bekanntlich keine einfachen Zeiten für die Wirtschaft, wie Schlagzeilen wie „Anstieg bei steirischen Insolvenzen“ oder „7000 Jobs abgebaut: Österreichs Industrie steckt weiter in der Rezession“ zeigen. Doch in der Gemeinde St. Stefan im Rosental ist davon weniger zu merken, sie konnte in den vergangenen Jahren sogar einen Zuwachs von 150 Arbeitsplätzen verzeichnen. Die Vielfalt der Betriebe – von Dinitech über Loidl bis Resch Fertigungstechnik – im selbsternannten „Rosevalley“ (an Silicon Valley angelehnt) soll am 7. und 8. September eine Leistungsschau zeigen.