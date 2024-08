„Klar, die Zeiten sind nicht einfach, egal ob Absatz oder Rebzikade. Aber wir Winzer haben uns schon immer angepasst und gemeinsam schaffen wir auch diese Herausforderungen“, ist sich Karl Thurner-Seebacher, Tieschener TAU-Winzer und Lehrer an der FS Silberberg. Der Zusammenhalt, die kleinstrukturierten Betriebe und das gemeinsame „An-einem-Strang-ziehen“ mache auch die Gemeinschaft der TAU-Winzer aus, was sie seit 2007 jedes Jahr mit einem gemeinsamen Ortswein zeigen und schmeckbar machen wollen. So auch heuer wieder: Am Sonntag, 1. September, laden die elf Weinbauern daher zur Präsentation des Ortswein Jahrgangs 2023 zum Weingut Pachler.