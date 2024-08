Bereits als kleines Kind wollte Lukas Jahn Winzer werden, nach einem Umweg über ein BWL-Studium und die Finanzbranche in Wien erfüllte er sich 2017 den Traum vom eigenen Weinhof in seinem Heimatort Tieschen. Seither macht er unter dem Namen „Weinhof Locknbauer“ vor allem eines: Das, was er selbst gut findet. Das reicht von Wein aus dem Tetrapak über Ausstellungen zum nachhaltigen Maisanbau bis hin zu neapolitanischer Pizza jeden Sonntag im August. „Ich habe den Anspruch, mich ständig weiterzuentwickeln. Und wir sind einfach ein junges, innovatives Team – vielleicht ein bisschen getrieben – deshalb probieren wir viel aus“, so Jahn.