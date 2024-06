Die „Vinothek Steiermark“ in St. Anna am Aigen erstrahlt in neuem Glanz: Nach 31 Jahren war die Inneneinrichtung des beliebten Treffpunkts für Weinfreunde in die Jahre gekommen. Die Zeit war reif für eine Renovierung. Das fand zumindest der Weinbauverein St. Anna am Aigen, der die Vinothek betreibt.